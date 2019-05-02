Мессі забив 600 голів за "Барселону": відео
Аргентинський нападник іспанської "Барселони" Ліонель Мессі забив 600 голів за клуб. Ювілей випав на перший матч півфіналу Ліги чемпіонів.
У матчі проти "Ліверпуля" Мессі оформив дубль. Другий гол нападник забив, ідеально виконавши штрафний. Саме цей гол і став 600-им для Мессі за "Барселону".
Як це було: "Барселона" розгромила "Ліверпуль" у першому матчі півфіналу Ліги чемпіонів
Відео 600-го голу Мессі за "Барселону"
До слова: Забитий гол Суареса став 500-им для "Барселони" у Лізі чемпіонів
При цьому перший гол за "синьо-гранатових" Мессі забив рівно 14 тому – 1 травня 2005 року у ворота "Альбасете".
Відео першого голу Мессі за "Барселону"
Джерело: 24 канал
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