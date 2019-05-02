Мессі забив 600 голів за "Барселону": відео

Аргентинський нападник іспанської "Барселони" Ліонель Мессі забив 600 голів за клуб. Ювілей випав на перший матч півфіналу Ліги чемпіонів.

У матчі проти "Ліверпуля" Мессі оформив дубль. Другий гол нападник забив, ідеально виконавши штрафний. Саме цей гол і став 600-им для Мессі за "Барселону".

Як це було: "Барселона" розгромила "Ліверпуль" у першому матчі півфіналу Ліги чемпіонів

Відео 600-го голу Мессі за "Барселону"

До слова: Забитий гол Суареса став 500-им для "Барселони" у Лізі чемпіонів

При цьому перший гол за "синьо-гранатових" Мессі забив рівно 14 тому – 1 травня 2005 року у ворота "Альбасете".

Відео першого голу Мессі за "Барселону"