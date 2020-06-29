За підсумками ігрового дня 21-го туру в Першій лізі харківський "Металіст-1925" очолив турнірну таблицю.

Розгромна виїзна перемога останньої команди Першої ліги "Черкащини" з рахунком 4:1, дозволила харківському "Металісту-1925" вийти на проміжне перше місце в турнірній таблиці. Хоча за втраченими очками, потенційними лідерами є "Рух" і "Агробізнес", пише 24 канал.

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Харків'яни мають в активі 41 очко. Стільки ж у "Інгульця", який зіграв внічию з "Минаєм" (1:1), але за додатковими показниками команда йде другою.

"Агробізнес" – 3-й з 40 пунктами, стільки ж і у "Руху", який поділив очки з "Миколаєвом" (1:1). "Агробізнес" і "Рух" мають очний матч в запасі.

По 38 очок мають відразу три клуби – "Волинь", "Оболонь-Бровар" і "Минай". Луцька та київська команди зіграють свій матч 21-го туру у вівторок, 30 червня.

Результати Першої ліги, 21 тур

Гірник-Спорт – Балкани 4:0

Голи: Лозовий, 24, Хомченко, 71, Чередніченко, 75 (пен.), Герасимець, 85

Минай – Інгулець 1:1

Голи: Нурієв, 39 – Мішуренко, 73

МФК Металург – Агробізнес 1:3

Голи: Сарапій, 51 (пен.) – Когут, 42, Черненко, 47, Козьбан, 57

ОПФК Черкащина – Металіст 1925 1:4

Голи: Тарануха, 87 – Дерек, 19, 57, Цвіренко, 59, Банасевич, 76