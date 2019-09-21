"Металіст 1925" "на фарт" провів фотосесію перед матчем з "Волинню"

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"Металіст 1925" "на фарт" провів фотосесію перед матчем з "Волинню"

Футбольний клуб "Металіст 1925" напередодні матчу з "Волинню" провів офіційну фотосесію в формі з логотипом нового генерального спонсора - Parimatch.

Що цікаво, як і в минулому сезоні, фотосесія була організована напередодні домашнього матчу "Металіст 1925" проти команди з Луцька. Тоді харків'яни у впертій боротьбі перемогли з рахунком 1:0.

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Чи стане традиція переможною, дізнаємося вже 21 вересня. Матч на ОСК "Металіст" розпочнеться о 19:00.

Поки ж "Металіст 1925" йде на п'ятому місці у турнірній таблиці Першої ліги. "Волинь" на восьмому місці. Команди розділяє чотири очки.

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Теги: Спорт Футбол
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