"Металіст 1925" "на фарт" провів фотосесію перед матчем з "Волинню"
Футбольний клуб "Металіст 1925" напередодні матчу з "Волинню" провів офіційну фотосесію в формі з логотипом нового генерального спонсора - Parimatch.
Що цікаво, як і в минулому сезоні, фотосесія була організована напередодні домашнього матчу "Металіст 1925" проти команди з Луцька. Тоді харків'яни у впертій боротьбі перемогли з рахунком 1:0.
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Чи стане традиція переможною, дізнаємося вже 21 вересня. Матч на ОСК "Металіст" розпочнеться о 19:00.
Поки ж "Металіст 1925" йде на п'ятому місці у турнірній таблиці Першої ліги. "Волинь" на восьмому місці. Команди розділяє чотири очки.
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