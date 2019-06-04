"Металіст 1925" звільнив Горяінова через невихід в УПЛ

"Металіст 1925" розірвав контракт з головним тренером Олександром Горяіновим через невиконання завдання на сезон.

Харківський клуб на чолі з Горяіновим не зумів вийти в Прем'єр-лігу України. Саме це завдання було прописане в контракті тренера з клубом.

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Помічник Горяінова у "Металісті 1925" Сергій Ралюченко звільнений від виконання обов'язків другого тренера головної команди та переведений до "Металісту Юніор".

Горяінов керував "Металістом-1925" з вересня 2018 року. Був тренером команди у 21-му матчі. При Горяінові харків'яни виграла 10 матчів, 6 звели внічию й 5 програли.

У сезоні 2018/2019 першої ліги України "Металіст-1925" зайняв 4-е місце, поступившись СК "Дніпру-1", "Колосу Ковалівці" та "Волині".