Metallica виконає гімн США перед третім матчем фіналу НБА

Учасники групи Metallica Джеймс Хетфілд та Кірк Хемметт виконають гімн США перед третім матчем фіналу плей-офф НБА між "Голден Стейт" та "Торонто".

Відповідну інформацію оприлюднили як в НБА, так і самі учасники групи. Гімн Канади на цьому матчі виконає кантрі-співачка Теніл Артс.

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@Metallica’s James Hetfield & Kirk Hammett will perform the U.S. national anthem, and award-winning country artist @TenilleArts will perform the Canadian national anthem ahead of Game 3 of the 2019 #NBAFinals presented by @YouTubeTV 9:00pm/et Wednesday on ABC & Sportsnet! pic.twitter.com/p05DAyToYs — NBA (@NBA) 4 червня 2019 р.

Третій матч фінальної серії між "Голден Стейт" та "Торонто" відбудеться 5 червня (ніч на 6 червня в Україні). Після двох матчів у Канаді рахунок у серії 1:1. При цьому у другому матчі "Голден Стейт" здобув перемогу попри порушення його гравця у володінні м'ячем.