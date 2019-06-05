Metallica виконає гімн США перед третім матчем фіналу НБА

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Джеймс Хетфілд та Кірк Хемметт
Джеймс Хетфілд та Кірк Хемметт / Pinterest

Учасники групи Metallica Джеймс Хетфілд та Кірк Хемметт виконають гімн США перед третім матчем фіналу плей-офф НБА між "Голден Стейт" та "Торонто".

Відповідну інформацію оприлюднили як в НБА, так і самі учасники групи. Гімн Канади на цьому матчі виконає кантрі-співачка Теніл Артс.

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Третій матч фінальної серії між "Голден Стейт" та "Торонто" відбудеться 5 червня (ніч на 6 червня в Україні). Після двох матчів у Канаді рахунок у серії 1:1. При цьому у другому матчі "Голден Стейт" здобув перемогу попри порушення його гравця у володінні м'ячем.

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Теги: LifeStyle Спорт Баскетбол Metallica Музика
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