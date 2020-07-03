Футбольний клуб "Металург" Запоріжжя повідомив про спалах COVID-19. Матч першої ліги між "Металургом" та "Рухом" перенесено.

Директор "Металурга" Максим Лупашко підтвердив, що в команді поширився коронавірус. Про це інформує Tribuna.com.

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"Так, є позитивні результати. Вчора ми пройшли тестування, а сьогодні прийшла відповідь, є підозри", – заявив Лупашко.

Це стало причиною, чому "Металург" попросив керівництво ПФЛ перенести матч з "Рухом", який був запланований на 4 липня.

Поки інформацію про кількість хворих не підтвердили.

"Металург" приїхав на матч у Львів

"Рух" інформує, що "Металург" дізнався про позитивні результати на коронавірус по приїзді до Львова.

"Запоріжці миттєво сповістили про це дирекцію ПФЛ та наш клуб, звернувшись із проханням перенести суботню зустріч", – мовиться у повідомленні.

"Рух" погодився на перенесення календарного матчу 22-го туру. Відтак, поєдинок "Рух" – "Металург" не відбудеться 4 липня і перенесений на невизначений термін.

"Металург" став сьомим українським клубом, у якому виявили хворих на COVID-19. Раніше коронавірус підтверджували у "Минаї", "Карпатах", "Олімпіку", "Волині", "Русі" та "Балканах".