Мейвезер поклав би Ломаченка на ринг, – колишній чемпіон світу Мозлі
Колишній чемпіон світу в трьох вагових категоріях Шейн Мозлі впевнений, що легендарний боксер Флойд Мейвезер завдав поразки українцю Василю Ломаченку, якби їх бій відбувся в рамках другої напівлегкої ваги.
Про це повідомив колишній чемпіон у своєму Twitter.
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Гучна заява
Мейвезер – феноменальний. Я вважаю, що він би переміг Ломаченка,
– написав Шейн.
За його словами, раніше Мейвезер був молодим та талановитим, а швидкість переміщення на ринзі була неймовірна. Він не впевнений, що українець достатньо сильний, щоб перемогти Мейвезера.
Додамо, що наступним суперником українця став Теофімо Лопес. Наразі ведуться перемовини з американською футбольною командою НФЛ "Лас-Вегас Рейдерс". Саме на арені цього клубу може відбутися бій.
Ймовірно, на кону двобою стоятиме звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі. До цього Ломаченко здобув титули WBA, WBA, WBO. Титул IBF все ще належить Лопесу.
- Непереможний американський боксер-професіонал Флойд Мейвезер ставав чемпіоном світу в п'яти вагових категоріях.
- Мейвезер завершив боксерську кар'єру в 2017 році, здобувши 50 перемог в 50 боях. Зараз Флойд є відомим інвестором і власником промоутерської компанії.
Хто такий Шейн Мозлі
- Американський боксер-професіонал, який виступав у напівсередній ваговій категорії.
- Чемпіон світу у трьох вагових категоріях: легка (версія IBF, 1997/99 ), напівсередня (версія WBC, 2000/02, тимчасовий титул за версією WBC, 2007 ) і першої середньої (версія WBC, 2003/04; версія WBA, 2003/04 ).
- Свого часу Шейн був першим номером Pound four Pound (2002).