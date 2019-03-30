Мейвезер готовий повернутися в ринг заради бою з Пак'яо

Колишній лідер P4P Флойд Мейвезер-молодший готовий повернутися в бокс заради боїв проти Едрієна Бронера (33-4-1, 24 КО) і Менні Пак'яо (61-7-2, 39 КО).

Про це повідомив батько американця Флойд Мейвезер-старший, слова якого цитує Helen Yee Sports.

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Якщо Едріен Бронер захоче провести цей поєдинок, він його отримає. Не сумніваюся в перемозі Флойда як над Бронером, так і над Пак'яо,

– заявив батько боксера.

У своєму останньому на даний момент поєдинку Флойд переміг технічним нокаутом Конора МакГрегора. З Пак'яо Мейвезер-молодший зустрічався у травні 2015 року і виграв одноголосним рішенням суддів.

Менні Пак'яо з моменту бою з Мейвезером переміг Тімоті Бредлі, Джессі Варгаса, поступився Джеффу Хорну, а потім здолав Лукаса Маттіссе і Едрієна Бронера. Менні є чинним чемпіоном WBA в напівсередній вазі.

Раніше Спорт 24 писав, що колишня дівчина Флойда Мейвезера-молодшого – Шантель Джексон – подала в суд боксера. Вона звинувачує його у крадіжці ювелірних виробів на загальну суму у 3 мільйони доларів.

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