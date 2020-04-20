Мейвезер показав вражаючу форму в спортзалі, відгамселивши грушу однією рукою: відео

Непереможний американський боксер Флойд Мейвезер-молодший (50-0, 27 КО) на своїй сторінці в Instagram опублікував відео зі спортивного залу, де він непогано попрацював на пневмогруші..

Мейвезер розмістив серію тренувальних відео в своєму тренажерному залі в Лас-Вегасі. Він попрацював над швидкістю і точністю ударів.

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️ Floyd Mayweather proving he's still got it by posting more training footage overnight, effortless on the speed bag…



[️ @FloydMayweather] pic.twitter.com/5lFzULC4TJ — Michael Benson (@MichaelBensonn) April 20, 2020

Флойд Мейвезер планував повернутись у професійний бокс у 2020 році, але відновлення кар'єри Мейвезера зупинили останні трагічні події в житті боксера.

9 березня у власній машині знайшли мертвою матір трьох дітей Флойда Мейвезера. Причина смерті 40-річної жінки поки не розголошується, проте поліція вважає, що це не вбивство.

трьох дітей Флойда Мейвезера. Причина смерті 40-річної жінки поки не розголошується, проте поліція вважає, що це не вбивство. Після цієї трагедії у Флойда помер дядько Роджер Мейвезер, який тренував свого племінника протягом основної частини його кар'єри.Точну причину смерті Роджера і місце, де він був знайдений поки не повідомляється.

Роджер Мейвезер, який тренував свого племінника протягом основної частини його кар'єри.Точну причину смерті Роджера і місце, де він був знайдений поки не повідомляється. За свою кар'єру Мейвезер провів 50 боїв, у яких здобув 50 перемог.

Він провів останній бій 31 грудня 2019 року. У виставковому поєдинку Флойд легко переміг японського кікбоксера Тенсіна Нацукаву.

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