Мейвезер показав вражаючу форму в спортзалі, відгамселивши грушу однією рукою: відео
Непереможний американський боксер Флойд Мейвезер-молодший (50-0, 27 КО) на своїй сторінці в Instagram опублікував відео зі спортивного залу, де він непогано попрацював на пневмогруші..
Мейвезер розмістив серію тренувальних відео в своєму тренажерному залі в Лас-Вегасі. Він попрацював над швидкістю і точністю ударів.
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Флойд Мейвезер планував повернутись у професійний бокс у 2020 році, але відновлення кар'єри Мейвезера зупинили останні трагічні події в житті боксера.
- 9 березня у власній машині знайшли мертвою матір трьох дітей Флойда Мейвезера. Причина смерті 40-річної жінки поки не розголошується, проте поліція вважає, що це не вбивство.
- Після цієї трагедії у Флойда помер дядько Роджер Мейвезер, який тренував свого племінника протягом основної частини його кар'єри.Точну причину смерті Роджера і місце, де він був знайдений поки не повідомляється.
- За свою кар'єру Мейвезер провів 50 боїв, у яких здобув 50 перемог.
- Він провів останній бій 31 грудня 2019 року. У виставковому поєдинку Флойд легко переміг японського кікбоксера Тенсіна Нацукаву.
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