Мхітарян може не зіграти за "Арсенал" у фіналі Ліги Європи в Баку через політичні рішення

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Генрік Мхітатян
Генрік Мхітатян / These Football Times

Лондонський "Арсенал" може зіштовхнутися з втратою півзахисника Генріка Мхітаряна на фінал Ліги Європи. Але півзахисник може не зіграти у цьому матчі не через травму чи дискваліфікацію. А через політичні рішення.

Фінал Ліги Європи відбудеться 29 травня в Баку. А Генрік Мхітарян – вірменин. Між Азербайджаном та Вірменією немає дипломатичних відносин через тривалий конфлікт у Нагірному Карабасі. Відтак гравець може не отримати візу для поїздки в Азербайджан, хоча в УЄФА пообіцяли підтримку у цьому питанні.

До слова: Вперше в історії Ліги чемпіонів та Ліги Європи у фіналі зіграють чотири команди з однієї країни

Варто зазначити, що це не вперше Мхітарян пропускає матчі своєї команди в Азербайджані. У 2015 році, коли він виступав за дортмундську "Боруссію", він не зіграв матч Ліги Європи проти "Габали". А вже у 2018 році він пропустив матч "Арсеналу" проти "Карабаху" на виїзді.

Поки в "Арсеналі" не знають, чи Мхітарян поїде на фінал Ліги Європи до Баку.

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Теги: Спорт Новини Спорту Футбол Ліга Європи Арсенал Новини Вірменії Новини Азербайджану
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