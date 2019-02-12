Ми доб'ємося реваншу проти Усика й Гассієв спокійно виграє, – Генсек федерації боксу Росії

Генеральний секретар Федерації боксу Росії Умар Кремльов заявив, що буде домагатися проведення реваншу між Муратом Гассієвим та Олександром Усиком.

На думку Кремльова, Гассієв програв Усику, оскільки обрав неправильну тактику.

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"У нас є завдання – проведення реваншу. Якщо Усик не піде з боксу, то ми доб'ємося другого бою. Матч-реванш буде. Я особисто впевнений, що Мурат спокійно виграє. Просто з Олександром потрібно по-іншому боксувати, як це зробив Єгор Мехонцев (росіянин переміг Усика у півфіналі ЧС-2009, – Спорт24)", – цитує Кремльова Р-Спорт.

Усик – хороший хлопець. Він молодець, залишає приємні враження. Але, якщо говорити про спортивну складову, то я думаю, що Мурат кращий за нього. Просто на перший бій була обрана неправильна тактика. Потрібно послухати Мехонцова,

– сказав Кремльов.

Раніше Кремльов розповів, що особисто Гассієв просив у нього організувати реванш. Він навіть розповів, коли може відбутися бій.

Зазначимо, що 22 липня у Москві відбувся фінал Всесвітньої боксерської суперсерії між українцем Олександром Усиком і росіянином Муратом Гассієвим. За одноголосним рішенням суддів перемогу здобув Усик.

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