Ми доб'ємося реваншу проти Усика й Гассієв спокійно виграє, – Генсек федерації боксу Росії

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Мурат Гассієв та Олександр Усик
Мурат Гассієв та Олександр Усик / boxing247.com

Генеральний секретар Федерації боксу Росії Умар Кремльов заявив, що буде домагатися проведення реваншу між Муратом Гассієвим та Олександром Усиком.

На думку Кремльова, Гассієв програв Усику, оскільки обрав неправильну тактику.

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"У нас є завдання – проведення реваншу. Якщо Усик не піде з боксу, то ми доб'ємося другого бою. Матч-реванш буде. Я особисто впевнений, що Мурат спокійно виграє. Просто з Олександром потрібно по-іншому боксувати, як це зробив Єгор Мехонцев (росіянин переміг Усика у півфіналі ЧС-2009, – Спорт24)", – цитує Кремльова Р-Спорт.

Усик – хороший хлопець. Він молодець, залишає приємні враження. Але, якщо говорити про спортивну складову, то я думаю, що Мурат кращий за нього. Просто на перший бій була обрана неправильна тактика. Потрібно послухати Мехонцова,
– сказав Кремльов.

Раніше Кремльов розповів, що особисто Гассієв просив у нього організувати реванш. Він навіть розповів, коли може відбутися бій.

Зазначимо, що 22 липня у Москві відбувся фінал Всесвітньої боксерської суперсерії між українцем Олександром Усиком і росіянином Муратом Гассієвим. За одноголосним рішенням суддів перемогу здобув Усик.

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Теги: Спорт Бокс Усик – Гассієв Олександр Усик
Джерело: 24 Канал
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