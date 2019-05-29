Ми думали, що ти у збірній, – "Шальке" кумедно потролив Коноплянку

Збірна України з футболу готується у Харкові до важливих матчів відбору Євро-2020. Але знаходить час і для розваг та відпочинку. Серед них гра у гольф та теніс. Не обійшлося і без жартів.

Офіційний Twitter "Шальке" вирішив пожартувати над Коноплянкою, який на фото зображений із тенісною ракеткою у руках.

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"Хіба це не Ролан Гаррос, Коно? Ми думали, що ти у розташуванні національної команди", – йдеться у повідомленні прес-служби гельзенкірхенців.

До слова, наразі Коноплянка у складі збірної України готується до поєдинків відбору на Євро-2020. Матч Україна – Сербія відбудеться 7 червня на "Арені Львів". За 3 дні "жовто-сині" там же приймуть Люксембург.

Спорт 24 писав, що Андрій Шевченко назвав головний недолік національної команди України перед матчами відбору на Євро-2020 проти Сербії та Люксембургу.

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