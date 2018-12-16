Ми ледь не втратили Циганкова, – керівник дитячо-юнацької школи "Динамо"

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Віктор Циганков
Віктор Циганков / footboom.com

Керівник дитячо-юнацької школи "Динамо" Олександр Іщенко розповів про те, як формувався віце-капітан киян Віктор Циганков. Колишній телеексперт зізнався, що клуб міг втратити Циганкова через травматичність гравця.

Два роки тому Віктора турбували неприємні травми через тренування на штучному покритті.

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"Історія Циганкова повинна ще писатися. Один зі стародавніх постулатів свідчить: в команді повинен бути рудий. Тим більше, наша школа має ім'я великого рудого гравця і тренера (Валерія Лобановського, – Спорт24). Вітя завжди відрізнявся тим, що він брав м'яч, і поки не обіграє 2-3 суперників, м'яч не віддавав. У нього була швидкісна техніка володіння м'ячем з акцентом на загострення атаки. Він завжди в цьому мав перевагу й дуже швидко ми його перевели на рік старше. Циганков і там не загубився і виглядав добре", – розповів Іщенко в інтерв'ю Tribuna.

Потім у нього був дуже складний період два роки тому, коли травми його замучили. Це було пов'язано з переходом багатьох команд на підготовку на штучному полі. Плюс матчі за збірну. Один вік, інший. Поки ми всі ці справи впорядкували, то ледь його не втратили. Було багато моментів, коли я і сам був виснажений морально тим, що ми можемо просто втратити такого гравця. На щастя, це було вікове,
– зазначив Іщенко.

"На сьогодні Циганков – гравець основного складу. Хлопець з чисто футбольної сім'ї, в якій все життя підпорядковане підготовці, аналізу, відновленню. Він сам просякнутий цим духом. Вимоги до нього будуть зростати", – додав Іщенко.

Раніше наставник "Динамо" Олександр Хацкевич оцінив шанси півзахисника Віктора Циганкова перейти в топ-чемпіонат Європи. На думку тренера, півзахиснику киян спершу потрібно стабільно виступати в Україні.

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Теги: Футбол Спорт Віктор Циганков Динамо
Джерело: 24 Канал
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