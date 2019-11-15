Ми маємо знати, на кого можемо розраховувати, – Шевченко про гру збірної України

Нагадаємо, українці здобули мінімальну перемогу завдяки голу в компенсований арбітром час. При цьому гол було забито завдяки рикошету.

Як це було: Україна вирвала перемогу над Естонією завдяки голу після рикошету в компенсований час: відео

Спершу хочу подякувати вболівальникам. Сьогодні був повний стадіон, навіть незважаючи на холодну погоду. Я навіть не очікував, що трибуни можуть заповнитися за п’ять хвилин, як це відбулося безпосередньо перед початком гри.

Про гру

Естонці були заряджені. Ця команда добре закривається в обороні, перекриває зони. Нам важливо було забити перший гол. Ми створили достатньо моментів для цього, контролювали м’яч, але довго це не вдавалося.

Сьогодні важливо було дати можливість вийти на поле тим, хто грав менше в попередніх матчах. Я дуже задоволений нашими діями в першому таймі, структура гри зберігалася. Внаслідок володіння, переведення м’яча з флангу на фланг ми створювали моменти, але не вистачало реалізації. В другому таймі пішли заміни, гравці почали поспішати, виникала нервозність. Ми мали в кінці діяти інакше. Тим не менш, ми все-таки забили. Наша перемога є заслуженою.

Оцінка роботи гравців

Футболістам, які сьогодні отримали шанс, треба конкурувати з нашими провідними гравцями. Ми маємо знати, на кого можемо розраховувати. Для мене було важливо побачити, що хлопці розуміють наші вимоги. Сьогодні були відсутні Малиновський, Зінченко, Степаненко, Марлос — провідні футболісти, які відіграють важливу роль. У неділю ми будемо грати з іншим, більш серйозним суперником, тому ця інформація була корисною.

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У мене не було якихось підстав для хвилювання, але було цікаво побачити, як хлопці, які раніше менше грали, зможуть адаптуватися до нашої структури гри. Тому, коли я побачив у першому і, трохи меншою мірою, в другому таймі, розуміння хлопцями того, що ми робимо та як збираємося долати щільний захист, це мене порадувало.

Про гру в Сербії

Кривцов готується до матчу проти Сербії, ми дали йому відпочити. Ми серйозно налаштовуємося на поєдинок у Белграді та хочемо показати в ньому гідну гру.