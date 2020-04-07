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Ми ніби займалися сексом, – ексфорвард "Манчестер Юнайтед" про свого одноклубника

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Дімітар Бербатов / Getty Images

Колишній форвард "Баєра" і "Манчестер Юнайтед" Дімітар Бербатов назвав експартнера по німецькому клубу Франса своїм найкращим партнером по атаці за всю кар'єру.

Дімітар завершив кар'єру в 2018 році, його словацитує Goal.

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Подібно Руні і Кіну, ми доповнювали один одного. Між нами було взаємна повага. Ми допомагали один одному стати краще, і це робило нашу команду сильнішою. Я і Франса забили дуже багато голів. Пам'ятаю, як ми знищили "Баварію" – 4:1, тоді кожен з нас забив по два м'ячі.

Він не знав ні англійської, ні німецької, тому за межами поля ми не розмовляли. У буквальному сенсі. Коли починався матч, це було ніби ми займалися сексом! Мені подобалося грати з цим хлопцем. Це було неймовірно,
– сказав Бербатов.

  • Франсоалдо Сена де Соуза, більш відомий під ім'ям Франса, виступав за "Сан-Паулу", "Баєр", японські клуби і збірну Бразилії.
  • Дімітар Бербатов відомий за виступами за "Баєр", "Тоттенхем", МЮ і "Монако".

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол Манчестер Юнайтед
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