Ми починаємо шлях, ідемо до мрії: Шовковський віршем підтримав збірну України
Помічний головного тренера в збірній України Олександр Шовковський опублікував уривок з вірша перед початком матчу "синьо-жовтих" проти чинних чемпіонів Європи – збірної Португалії.
Шовковський опублікував фотографію з тренерським штабом збірної України. У підписі до фото він використав слова вірша Юрія Антонова "Повір у мрію". Її співала група "Земляне".
"Мы выбираем путь
Идем к своей мечте,
И надо не свернуть
С пути уже нигде"
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Матч Португалія – Україна відбудеться у п'ятницю, 22 березня. Початок зустрічі о 21:45. Відео голів та огляд матчу – на сайті Спорт24.
Джерело: 24 Канал
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