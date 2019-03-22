Ми починаємо шлях, ідемо до мрії: Шовковський віршем підтримав збірну України

Помічний головного тренера в збірній України Олександр Шовковський опублікував уривок з вірша перед початком матчу "синьо-жовтих" проти чинних чемпіонів Європи – збірної Португалії.

Шовковський опублікував фотографію з тренерським штабом збірної України. У підписі до фото він використав слова вірша Юрія Антонова "Повір у мрію". Її співала група "Земляне".

"Мы выбираем путь

Идем к своей мечте,

И надо не свернуть

С пути уже нигде"

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Матч Португалія – Україна відбудеться у п'ятницю, 22 березня. Початок зустрічі о 21:45. Відео голів та огляд матчу – на сайті Спорт24.