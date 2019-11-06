Ми поки ніяких висот не досягли, – Михайличенко про період у "Динамо"

Наставник київського "Динамо" Олексій Михайличенко поспілкувався з журналістами перед матчем Ліги Європи проти "Копенгагена".

Віталій Буяльський і Тамаш Кадар відправилися з "Динамо" в Данію, однак поки Михайличенко не знає, хто потрапить до фінальної заявки. "Вирішимо завтра, хто буде грати й хто взагалі потрапить в заявку на матч", – сказав Михайличенко.

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За словами тренера "Динамо", в команді зробили висновки після гри з "Копенгагеном" у Києві й спробують не дозволити данцям грати в їх футбол.

Окрім того, тренер киян заявив, що команда не думає про матч з "Шахтарем", який відбудеться 10 листопада.

Треба готуватися до матчу з "Копенгагеном", а не до матчу з "Шахтарем". Не можу зрозуміти, як можна сьогодні готуватися до поєдинку, який нас чекає в неділю. Тим більше, що дві людини з нашого складу точно не гратимуть з "Шахтарем",

– цитує тренера Dynamo.kiev.ua.

Також Михайличенко оцінив досягнення "Динамо" після того, як він очолив столичний клуб.

Ми поки ніяких висот не досягли. Намагаємося грати, домогтися від команди гри, яку хотілося б бачити, намагаємося в кожному матчі грати на перемогу. Після декількох місяців роботи з командою немає сенсу говорити про шлях та здобутки. У нас поки що не висоти, а маленька гірка,

– сказав Михайличенко.

Матч 4 туру Ліги Європи "Копенгаген" – "Динамо" відбудеться у четвер, 7 листопада. Початок гри о 19:55.