Ми повинні дати цей бій фанатам: Ломаченко прийняв виклик відомого боксера

Василь Ломаченко поділився думкою про американського боксера Девіна Хейні. 21-річний американець, який просить WBC відновити його в статусі чемпіона світу в легкій вазі, кинув виклик українцю.

Ломаченко, який виграв титули WBA, WBO і WBC і водночас є "франчайзинговим" чемпіоном, готовий до зустрічі з Хейні.

В інтерв'ю Boxing Scene українець поставив під сумнів потужність американця.

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"Чув, як Хейні сказав, що нокаутує мене. Але він ні з ким не боровся, а тепер каже, що вирубає мене. Я сказав йому: "Немає проблем, давай зробимо це", – заявив Ломаченко.

Хейні провів 24 бої і всі виграв.

Ломаченко додав, що Хейні давно знає, що Василь готовий до бою.

"Також цього бою чекають багато фанатів, ми повинні дати їм його. У нас дуже цікава вагова категорія, в яку приходять багато нових хороших осіб", – заявив Василь.

Василь Ломаченко та Девін Хейні зіткнулися у віртуальній перепалці та домовились про бій. Однак навряд чи поєдинок відбудеться найближчим часом.

Наступний бій Ломаченко повинен провести проти Теофімо Лопеса. Наразі дата поєдинку не повідомляється.

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