Ми повинні стати ісландцями в футболі, – Зеленський під час інавгурації
Новообраний президент України Володимир Зеленський заявив, що "ми повинні стати ісландцями в футболі". У такий спосіб він порівняв Україну з командою. яка стала справжнім відкриттям на Чемпіонаті Європи з футболу у 2016 році.
"Згадайте, будь ласка, збірну Ісландії на чемпіонаті Європи з футболу, коли дантист, режисер, пілот, студент і прибиральник билися і захищали честь своєї країни. Вони зробили це, хоча ніхто не вірив. І це наш шлях. Ми повинні стати ісландцями в футболі", – заявив Зеленський під час інавгурації.
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На Євро-2016 збірна Ісландії зіграла внічию з португальцями та угорцями, а потім перемогла Австрію. завдяки цьому ісландці вийшли в 1/8 фіналу, де зіграли проти збірної Англії. Пропустивши на 4-ій хвилині з пенальті, до 18-ої хвилини збірна Ісландії вийшла вперед. І перемогла у цьому матчі. Дальше був чвертьфінал з господарями турніру – збірною Франції. Після першого тайму ісландці програвала 4:0. матч закінчився перемогою французів 5:2.
Варто додати, що у складі збірної Ісландії й справді були тренер та футболісти, які мали озвучені Зеленським професії. Команду на Євро-2016 тренували два тренери швед Ларс Лагербек та ісландець Хеймір Хадльгрімссон. Останній і справді є дантистом за освітою. Але має і диплом тренера. Основний воротар Ханнес Халлдорссон теж працював свого часу режисером. Саме він знімав кліп для Євробачення-2012. Та всі вони – професійні футболісти й виступали у професійних іноземних клубах на момент Євро-2016. Для прикладу, Гільві Сігурдссона ще у 2014 році "Свонсі" придбав за 10 мільйонів євро. У 2017 році його продали в "Евертон" за 45 мільйонів євро. Тож навряд чи футболістів збірної Ісландії можна назвати любителями чи аматорами.
При цьому збірна України після цього грала з ісландцями у відборі на Чемпіонат світу в Росії. Перший матч в Україні закінчився внічию 1:1. А на виїзді українці поступилися 2:0.
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