Ми повинні жити мрією побачитися на "Донбас арені", упевнений, що скоро це станеться, – Срна

Колишній капітан, а тепер помічник тренера у донецькому "Шахтарі" Даріо Срна привітав усіх з днем Донецька та днем шахтаря.

Даріо Срна опублікував відео з привітанням в Instagram.

"Дорогі донеччани, дорогі земляки! Хочу привітати вас з великим святом, побажати вам любові, здоров'я, щастя і, звичайно ж, миру. Ми вже довго один без одного, але ми повинні жити однією мрією – побачитися на "Донбас арені". Упевнений, що скоро це станеться. Зі святом, донеччани. Люблю вас", – сказав Срна у своєму привітанні.

До слова: "Шахтар" вийде на матч проти "Маріуполя" в спеціальних футболках до дня міста та дня шахтаря

З початку війни на Донбасі "Шахтар" не грає на "Донбас арені". Команда була змушена покинути Донецьк. Свій останній домашній матч "гірники" провели 2 травня 2014 року проти тоді ще "Іллічівця" (тепер "Маріуполя"). Тоді команда виграла з рахунком 3:1. Саме проти "Маріуполя" команді зіграє 25 серпня 2019 року.

Нагадаємо, Даріо Срна виступав за "Шахтар" з 2003 по 2018 рік. За 15 років в донецькому колективі він провів 536 матчів (рекорд клубу) та забив 49 голів. За цей час він завоював з командою 26 трофеїв: Кубок УЄФА, 10 перемог у чемпіонаті України, 7 Кубків України та 8 Суперкубків України. Цього літа Даріо Срна оголосив про закінчення кар'єри, після чого увійшов до тренерського штабу "помаранчево-чорних".