Ми сильно розлютили Роналду, – Тарас Степаненко

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Збірна України зупинила Кріштіану Роналду
Збірна України зупинила Кріштіану Роналду / qtx.com

Півзахисник збірної України Тарас Степаненко прокоментував нічию з Португалією (0:0) у матчі відбору до Євро-2020.

На думку Степаненка, збірна України змогла витримати темп, який запропонував суперник, і заслужено зіграла внічию.

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Важка гра. Було багато навісів, ударів по воротах. Слава Богу, що ми вистояли. Дуже непростий матч для нас, енерговитратний. В кінці зустрічі я постійно дивився на табло. Зрозуміло, що ми низько сіли і давали можливість Португалії подавати стандарти. У кінцівці помилилися позиційно і дозволили створити момент хороший біля наших воріт. Але і ми могли забити наприкінці матчу. Вважаю, що результат для нас хороший,
– сказав він.

Також Тарас розповів про настрій Кріштіану Роналду, тиск якого змогли зупинити футболісти збірної України.

Португалія – ​​команда високого рівня. Зрозуміло, що вони тримали темп. Не скажу, що дуже високий, але ми його витримали. Не можу сказати, що у нас хтось фізично підсів. Саня Зінченко спілкувався з Бернарду Сілвою, він сказав, що сильно втомився, а Роналду дуже злий був.

"Кріштіану Роналду? Особливою установки, як з ним грати, не було. Була командна установка, на якій говорили, як грати командою. Про Роналду персонально не говорили. Всі знають його сильні якості. Він і по воротах бив, і подавав – робив все, що міг для команди. Не може ж один постійно команду тягти", – зазначив Тарас Степаненко

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У підсумку, підопічні Андрія Шевченка в гостях змогли вистояти проти збірної Португалії у першому турі кваліфікації на Євро-2020. Матч закінчився з рахунком 0:0, що можна вважати позитивним результатом для нашої команди.

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Теги: Спорт Футбол Збірна України з футболу Кріштіану Роналду Євро-2020 Новини Спорту
Джерело: 24 Канал
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