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Ми як один народ – хоч Україна, хоч Білорусь, хоч Росія, – український футболіст

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Юрій Пантя / ФК "Славія-Мозир"

Український футболіст Юрій Пантя виступає за білоруський клуб "Славія-Мозир". Пантя зміг виступати в елітному дивізіоні Білорусі попри те, що грав у Криму, коли півострів був анексований Росією.

Пантя, який народився у Чернівцях, поділився думкою щодо різниці між Україною та Білоруссю. За словами футболіста, її немає.

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Я б не сказав, що в чомусь велика колосальна різниця. Ми як один народ. Хоч Україна, хоч Білорусь, хоч Росія. Нам легко разом спілкуватися та жити. І футбол у нас приблизно однаковий. В Україні, мабуть, трохи жорсткіший – більше підкатів, боротьби. Наша команда старається грати в комбінаційний футбол без довгих закидань. З середньою та короткою передачами,
– сказав Пантя в інтерв'ю Tribuna.com.

Після періоду кар'єри в Криму Пантя зміг повернутися на професійний рівень. Українець перейшов саме у білоруську "Славію".

"У "Славію" потрапив через знайомого. Я не знав, що можна поїхати в Білорусь. "Славія" шукала лівого захисника, знайомий про це знав, подзвонив мені, запропонував. Тоді я пішов з "Кримтеплиці", якраз шукав команду. Потрапився такий варіант, поїхав на 2 тижні на збори, вони переглянули мене й запропонували контракт. Так і залишився", – розповів Юрій.

Футболіст розповів, що поїхав у Криму у пошуках нових перспектив, адже потрібно було утримувати сім'ю.

В мене дружина кримчанка. Тоді грав за "Буковину" в Першій лізі, ми йшли на виліт. Там були великі фінансові проблеми – ми грали без грошей взагалі. А в мене з’явилася сім’я. Треба було щось шукати, щоб заробляти. Ми вирішили, що поїдемо в Крим. Думали, що там знайдуться якісь перспективи, – в Україні нічого не було. Поїхали – там знайшлася команда, запропонували гроші,
– зізнався Пантя.

Як заявив Пантя, на той час у нього не було чим заробляти на життя. Тому він не сумнівався щодо переїзду.

"Так само не думав, що знайду команду й зароблятиму на життя футболом. Шукав якусь іншу роботу. Але потім зробили чемпіонат, нормальні гроші, не прийшлось закінчувати з футболом", – зазначив Юрій.

Він підкреслив, що рівень футболу в Україні та Криму приблизно однаковий.

"В Криму багато футболістів, які грали навіть в УПЛ. Перший чемпіонат Криму був досить цікавим і веселим – багато футболістів "Севастополя2 та "Таврії" були з відомими іменами. Зараз багато хто закінчив і приїжджають футболісти з материка з Росії", – резюмував Юрій.

Що відомо про Пантю?

  • Народився у Чернівцях, є вихованцем місцевої "Буковини". За цю команду Юрій якийсь час і виступав у Першій лізі України.
  • У 2015 році переїхав в анексований Росією Крим, де виступав 3 роки у місцевому чемпіонаті.
  • Юрій виступав за "Бахчисарай" і "Кримтеплицю".
  • На початку 2019-го український захисник перейшов до "Славії" з Мозиря, за яку грає й досі.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту Футбол
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