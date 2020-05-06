Ми є одним народом, – Усик і Ломаченко знялися у фільмі про дружбу з росіянами

У документальному фільмі, створеному РПЦ та Московським патріархатом в Україні, знялися українські боксери Олександр Усик та Василь Ломаченко. Спортсмени розповідають про свою дружбу з росіянами та заявляють, що українці й росіяни – "єдиний народ".

Фільм "Здрастуй, брате! Христос воскрес" створили спільними зусиллями російський монастир РПЦ "Корсунська Князь-Володимирська чоловіча пустинь" та українська Києво-Печерська лавра, яка належить УПЦ Московського патріархату. Про це повідомляє 24 канал.

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У фільмі взяли участь українські боксери Олександр Усик та Василь Ломаченко, а також російські спортсмени – боксер Олександр Трубніков і боєць рукопашного стилю Олексій Назаров. Фігурують у стрічці й різні священнослужителі, зокрема – митрополит УПЦ Московського патріархату Онуфрій.

У описі до відео, опублікованого в ютубі, мовиться:

"Фільм розповідає про віру, дружбу, братів у Христі відомих українських боксерів чемпіонів світу Василя Ломаченка, Олександра Усика і російських спортсменів. У нелегкі часи для канонічної православної церкви України бійці залишаються відданими Богу, вірі, вітчизні!"

Дійсно, у фільмі Ломаченко розповідає, що у нього було і є не лише багато суперників, але й друзів та родичів у Росії: "Я просто не можу перестати з ними спілкуватися, бо мені сказали, що це країна, яка воює з нашою країною. Це, чесно кажучи, не вкладається в моїй голові".

По суті, ми є одним народом. Для мене з дитинства не було поняття "Росія", "Україна", "Білорусь". Для мене не було поняття, що це інші люди, або інша країна, що є межа якась. Я весь час думав, що ми єдиний народ,

– переконаний Василь Ломаченко.

"Ми – православні християни й усі живемо на одній землі. А сьогодні нам намагаються підмінити всі принципи й віру", – додає український спортсмен.

Олександр Усик у фільмі також висловлюється з цього приводу та каже, що не припинить дружити з кимось із Росії, бо хтось "ділить портфелі".

Російсько-православний фільм за участю Усика та Ломаченка: дивіться відео

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