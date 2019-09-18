Ми заслужили на таке ставлення, – тренер "Динамо" про порожні трибуни на матчі Ліги Європи

У четвер, 19 вересня, київське "Динамо" зіграє матчі Ліги Європи проти шведського "Мальме", Однак розраховувати на підтримку трибун киянам у цьому матчі не доводиться.

Станом на вечір середи, 18 вересня, було продано лише 11 тисяч квитків. При цьому що НСК "Олімпійський", де відбудеться гра, здатний прийняти понад 70 тисяч глядачів. Сам матч розпочнеться о 20:00.

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Головний тренер "Динамо" Олексій Михайличенко, теж не надто задоволений такою малою кількістю вболівальників. Але заявив про готовність грати хоч для одного фаната на трибунах.

"Ми самі заслужили на таке ставлення. Нам нарікати немає на що. Розуміємо, що лише своєю грою та результатом можемо повернути вболівальників на стадіон. Якщо прийде одна людина – значить, будемо грати для неї", – заявив перед матчем тренер "Динамо".

Варто нагадати, що "Динамо" не виграє шість матчів поспіль. Через це команда після сьомого туру лише на шостій сходинці у турнірній таблиці.