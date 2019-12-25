24 канал техно lifestyle Економіка Здоровʼя футбол дизайн auto Освіта Likar Дизайн покер
more

Ми збираємося шокувати боксерський світ: українець Редкач зробив гучну заяву

151 Читать новость на русском
Гарсія – Редкач / Фото з відкритих джерел

Українець Іван Редкач (23-4-1, 18 КО) розповів про свої відчуття перед боєм з колишнім чемпіоном світу в двох вагових категоріях Денні Гарсією (35-2, 21 КО).

За словами боксера, він готовий шокувати світ боксу в січні, пише vringe.com.

Дивіться також: Жорсткий нокаут Уайлдера став найкращим у 2019 році: відео

Я перебуваю в передчутті. Денні Гарсія – дуже сильний суперник, дуже крутий чемпіон. Але я хочу битися з найкращими. Велике дякую йому за те, що він прийняв цей виклик. У мене зараз реальні тренування. У мене дуже важкий табір з Джеком Мослі й ми збираємося шокувати боксерський світ 25 січня,
– розповів Редкач.

20 квітня Гарсія переміг технічним нокаутом в сьомому раунді Андріана Гранадоса в поєдинку за титул чемпіона світу за версією WBA в першій напівлегкій вазі.

Що стосується Редкача, то в червні українець нокаутом переміг Девона Александера (27-6-1, 14 KO), після чого повинен був в жовтні зустрінеться з Едріеном Бронером (33-4-1, 24 KO), але цей бій так і не відбувся.

Поєдинок Гарсія – Редкач відбудеться 25 січня в Брукліні. Переможець стане обов'язковим претендентом на пояс WBC в напівсередній вазі.

Що таке овуляція: як її розрахувати, основні симптоми
сьогодні
16588
Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Новини Спорту Бокс Іван Редкач
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
24 грудня 20:45 Корисні поради: як спати, щоб схуднути?
Назарій Дзюбановський 8115
19 грудня 18:20 Зимові трансфери 2020: онлайн
Юрій Семенюк 811
23 грудня 19:21 Канали "Футбол 1" та "Футбол 2" зникнуть з кабельних мереж в Україні: де їх дивитися
Ігор Саджениця 7573
24 грудня 16:34 Зірки "Ліверпуля" влаштували незабутнє свято міським школярам на Різдво: відео
Юрій Семенюк 145
24 грудня 12:36 70-річний боксер брутально нокаутував суперника й встановив світовий рекорд: відео
Юрій Семенюк 4622
Новини
Більше новин
Залиште відгук