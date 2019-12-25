Ми збираємося шокувати боксерський світ: українець Редкач зробив гучну заяву

Українець Іван Редкач (23-4-1, 18 КО) розповів про свої відчуття перед боєм з колишнім чемпіоном світу в двох вагових категоріях Денні Гарсією (35-2, 21 КО).

За словами боксера, він готовий шокувати світ боксу в січні, пише vringe.com.

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Я перебуваю в передчутті. Денні Гарсія – дуже сильний суперник, дуже крутий чемпіон. Але я хочу битися з найкращими. Велике дякую йому за те, що він прийняв цей виклик. У мене зараз реальні тренування. У мене дуже важкий табір з Джеком Мослі й ми збираємося шокувати боксерський світ 25 січня,

– розповів Редкач.

20 квітня Гарсія переміг технічним нокаутом в сьомому раунді Андріана Гранадоса в поєдинку за титул чемпіона світу за версією WBA в першій напівлегкій вазі.

Що стосується Редкача, то в червні українець нокаутом переміг Девона Александера (27-6-1, 14 KO), після чого повинен був в жовтні зустрінеться з Едріеном Бронером (33-4-1, 24 KO), але цей бій так і не відбувся.

Поєдинок Гарсія – Редкач відбудеться 25 січня в Брукліні. Переможець стане обов'язковим претендентом на пояс WBC в напівсередній вазі.