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Ми зобов'язані любити Україну і бути її патріотами, – екстренер "Зорі" Вернидуб

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Юрій Вернидуб / footboom.com

Головний тренер солігорського "Шахтаря" Юрій Вернидуб назвав найкращий на його думку матч у 2019 році.

Вернидуб розповів про те, які отримав емоції від матчу відбору на Євро-2020 Україна – Португалія (2:1).

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Наживо дивився цей матч на НСК "Олімпійський" і отримав колосальні емоції. Давно так не вболівав і не бачив, щоб вболівальники так підтримували нашу команду. Це означає, що ми знаходимося на правильному шляху. У нас суперкраїна. Ми просто зобов'язані її любити і бути патріотами України,
– заявив Вернидуб у інтерв'ю Footboom.

Збірна України виграли шість матчів у групі B й два зіграла внічию. Цей результат дозволив команді виграти групу. Збірна України з футболу втретє у своїй історії зіграє на груповому етапі чемпіонату Європи.

На Євро-2020 Україна зіграє в групі C проти Нідерландів та Австрії. Останній суперник України визначиться у раунді плей-офф.

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Новини Спорту Футбол Збірна України з футболу Євро-2020
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