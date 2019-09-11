Ми зустріли справжніх героїв, – легіонери "Динамо" зустрілися зі звільненими з полону моряками

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Ми зустріли справжніх героїв, – легіонери "Динамо" зустрілися зі звільненими з полону моряками

Гравці "Динамо" зустрілися зі звільненими з полону українськими моряками.

Фото із зустрічі виклав півзахисник "Динамо" Міккель Дуелунд. На фото він разом ще з одним півзахисником киян Карлосом де Пеною та двома звільненими з полону моряками. Решта гравців "Динамо" – на задньому фоні.

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"Сьогодні ми зустріли справжніх героїв України", – підписав фото гравець.

Що відомо про звільнення українських політв'язнів і моряків?Вранці 7 вересня Росія та Україна таки провели обмін за схемою "35 на 35". Літак з полоненими українцями приземлився в київському "Борисполі" близько 14 години.

На Батьківщину повернулися 24 військовополонені моряки та 11 політв'язнів: Роман Сущенко, Володимир Балух, Олександр Кольченко, Микола Карпюк, Станіслав Клих, Павло Гриб, Артур Панов, Олексій Сизонович та Олег Сенцов.


Звільнені українські моряки / Інфографіка 24 каналу


Звільнені українські політв'язні Кремля / Інфографіка 24 каналу

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Теги: Футбол Спорт Новини Спорту Обмін полоненими Динамо
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