Футболіст національної збірної України і англійського "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко спростував інформацію про те, що він збирався отримати російський паспорт.

Раніше агент Олег Ємелін повідомив, що свого часу Зінченко і його батьки робили спроби отримати футболістові паспорт РФ. Однак, за його словами, в кінцевому підсумку цей процес затягнувся, а незабаром Зінченко отримав виклик в збірну України, пише 24 канал.

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У відповідь на цю заяву Ємеліна Зінченко написав в Instagram: "Маячня".

Кар'єра Олександра Зінченка