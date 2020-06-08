Міг отримати російський паспорт: Зінченко відреагував на чутки про зміну громадянства
Футболіст національної збірної України і англійського "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко спростував інформацію про те, що він збирався отримати російський паспорт.
Раніше агент Олег Ємелін повідомив, що свого часу Зінченко і його батьки робили спроби отримати футболістові паспорт РФ. Однак, за його словами, в кінцевому підсумку цей процес затягнувся, а незабаром Зінченко отримав виклик в збірну України, пише 24 канал.
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У відповідь на цю заяву Ємеліна Зінченко написав в Instagram: "Маячня".
Кар'єра Олександра Зінченка
- Після розірвання контракту з донецьким "Шахтарем" Олександр Зінченко деякий час перебував без клубу, а у 2015-му перебрався в "Уфу". Зіграв 31 матч та забив два голи.
- Того ж року молодий півзахисник дебютував за збірну України, а влітку 2016-го підписав контракт з "Манчестер Сіті".
- Цього ж літа перейшов на правах оренди до ПСВ, де зіграв у 12 матчах і віддав 3 гольові передачі.
- У цьому сезоні Зінченко зіграв за "Манчестер Сіті" 18 матчів і забив 1 м'яч. Команда із Манчестера посідає другу сходинку турнірної таблиці, у активі яких 57 набраних пунктів.