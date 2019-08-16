Михайличенко дав перший коментар на чолі "Динамо"
Новоспечений головний тренер "Динамо" дав перший коментар на чолі київського клубу. Михайличенко поспілкувався з журналістами після представлення нового тренерського штабу команді.
56-річний Михайличенко заявив, що робота тренера в київському "Динамо" для нього дуже важлива.
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Я постійно перебував у клубі. Але повернутися на посаду головного тренера команди для мене дуже важливо. Я буду намагатися знайти контакт з футболістами й зробити так, щоб команда давала той результат, який від неї очікують. Це дуже важливо,
– цитує нового наставника "біло-синіх" Footballhub.
За словами президента "Динамо" Ігоря Суркіса, обов'язки спортивного директора буде виконувати Володимир Безсонов. До цього саме Михайличенко був спортивним директором киян.
16-го серпня президент "біло-синіх" представив не тільки нового головного тренера, але й помічників Олексія Михайличенка.
У штаб Михайличенка увійшли колишні футболісти "Динамо" Вадим Євтушенко, Сергій Федоров і Михайло Михайлов (тренер воротарів).
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Свій перший офіційний матч на посаді головного тренера "Динамо" Олексій Михайличенко проведе 24-го серпня. У рамках 4-го туру чемпіонату України кияни вдома зіграють проти "Олімпіка".
Детальніше про нового тренера "Динамо" – читайте тут.