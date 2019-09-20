Михайличенко хотів покинути "Динамо" після двох нічиїх

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Олексій Михайличенко
Олексій Михайличенко / Фото з відкритих джерел

Президент київського "Динамо" Ігор Суркіс не прийняв відставку головного тренера київського клубу Олексія Михайличенка.

Журналіст телеканалів "Футбол 1/2" Ігор Бурбас заявив, що головний тренер "Динамо" Олексій Михайличенко хотів піти у відставку після двох поспіль нічиїх проти "Олімпіка" (1:1) та "Зорі" (2:2), проте президент київського клубу Ігор Суркіс відмовився її приймати.

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Крім того, за інформацією Бурбаса, хтось дійсно пропонував Суркісу запросити на посаду головного тренера "Динамо" Олега Кононова, який зараз очолює московський "Спартак".

Тішусь за Михайличенка. Він заслужив на перемогу своєю відданістю роботі, в якій дуже важливим моментом є довіра. Її коуч отримав від президента у скрутний момент, коли після двох стартових нічиїх були думки про відставку. Її Суркіс не прийняв, сказав продовжувати. Вірю, недарма.

А Кононова дійсно президенту "Динамо" пропонували. Марно. Суркіс – це вже виважена у своїх рішеннях людина, яка оцінює усі ризики запрошення патріота зовсім недружної нам країни. Білорусу тут не пробачили б славнозвісної футболки і публічного прислуговування явному недругу України,
– написав Бурбас у Twitter.

Спорт 24 писав, що 19 вересня "Динамо" здобуло першу перемогу під керівництвом Олексія Михайличенка — київська команда у матчі першого туру групового етапу Ліги Європи здолала "Мальме" (1:0).

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Теги: Спорт Футбол Динамо Новини Спорту
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