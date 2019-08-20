Михайличенко назвав футболіста, який не входить у його плани

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Карлос Самбрано
Карлос Самбрано / ФК "Динамо"

Захисник "Динамо" Карлос Самбрано не входить в плани головного тренера киян Олексія Михайличенко.

Про це повідомив журналіст телеканалу "2+2" Ігор Циганик.

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Крім перуанця, 56-річний фахівець розраховує на всіх гравців, які не грали у Олександра Хацкевича, зокрема на Сідклея.

Зазначається, що перед тренером поставлено завдання виграти чемпіонат України і потрапити безпосередньо в Лігу чемпіонів.

У зв'язку зі зміною головного тренера гравці "Динамо" позбавлені всіх вихідних, незважаючи на те, що київський клуб проведе наступний матч тільки 24 серпня, а зустріч 4-го туру УПЛ з "Маріуполем" була перенесена.

На тренерському містку Олексій Михайличенко змінив Олександра Хацкевича, який втретє поспіль не зміг вивести "Динамо" у Лігу чемпіонів. Кияни за сумою двох матчів програли "Брюгге".

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Олексій Олександрович вже очолював "Динамо" у 2002-2004 рр. Під його керівництвом "біло-сині" двічі стали чемпіонами України, а також по одному разу виграли Кубок та Суперкубок країни.

Михайличенко свого часу був звільнений з посади головного тренера "Динамо", оскільки програв у першому матчі 3-го кваліфікаційного раунду плей-офф Ліги чемпіонів "Трабзонспору". З новим тренером Йожефом Сабо кияни здолали турецький клуб.

 

 

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Теги: Спорт Футбол Динамо Олексій Михайличенко
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