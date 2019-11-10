Михайличенко назвав причину поразки "Динамо" у матчі з "Шахтарем"

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Олексій Михайличенко
Олексій Михайличенко / ФК "Динамо"

Головний тренер "Динамо" Олексій Михайличенко поділився своїми емоціями відразу після зустрічі з "Шахтарем".

Спорт 24 писав, що "Динамо" на виїзді поступилося "Шахтарю" в 14 турі УПЛ. Михайличенко назвав причину поразки "біло-синіх" – кадрові проблеми.

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Гра була емоційна. Ми не змогли показати футбол, який хотіли через кадрові проблеми. Це не виправдання, це констатація фактів. При такому графіку, додаткова доба на відпочинок – велика перевага. Хлопці грали на межі. За рахунку 0:0 створили непогані моменти, але не змогли забити. Були за це покарані. У другому таймі ризикували, у "Шахтаря" були прекрасні моменти для контратак. Можу сказати, що ми билися до кінця.

Не відразу зрозумів через що зупинили гру, не можу коментувати. Коли ти дуже зосереджений на грі, не просто стежити за іншими речами,
– заявив наставник в коментарі телеканалу" Футбол ".

"Шахтар" здобув важливі 3 очки та відірвався від "Динамо" в турнірній таблиці УПЛ. Команда Олексія Михайличенка тепер поступається "Шахтарю" 13 очок.

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Теги: Спорт Футбол Динамо Шахтар УПЛ Новини Спорту
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