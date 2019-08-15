Михайличенко може очолити "Динамо": хто увійде у його тренерський штаб

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Михайличенко може очолити "Динамо": хто увійде у його тренерський штаб

Київське "Динамо" може очолити Олексій Михайличенко. Поки ж він займає посаду спортивного директора.

Про те, що Михайличенко очолив "Динамо", повідомляє журналіст Кирило Крижановський. Термін угоди – на два роки і ще один за згодою сторін.

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Роль асистента нового головного тренера отримав колишній форвард "Динамо" Вадим Євтушенко, а також тренер воротарів Михайло Михайлов, який входив до штабу Олександра Хацкевича.

Крім того, Михайличенку запропоновано розглянути можливість роботи з іспанським фахівцем Вісенте Гомесом, який теж працював у штабі Хацкевича. Але поки щодо цього тренера ніякого рішення не прийнято.

Євтушенко вже працював з Михайличенком в збірній України, бувши його асистентом в 2008-09 роках. Останнім тренерським місцем роботи фахівця був "Черкаський Дніпро" в 2016-17 роках. Після того був експертом на телеканалах "Футбол 1/2".

Михайлов входив в штаб Михайличенко, коли той очолював "Динамо" в 2002-04 роках.

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Теги: Динамо Спорт Футбол Новини Спорту
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