Михайличенко про поразку "Динамо": Нам не вистачало майстерності, везіння, впевненості

Головний тренер "Динамо" Олексій Михайличенко прокоментував поразку киян в 7-у турі чемпіонату України. "Динамівці" вдома програли чернігівській "Десні".

Для Михайличенка це був третій матч на тренерському містку "Динамо" й поки під його орудою кияни не перемагали. Столичний клуб поділив очки з "Олімпіком" та "Зорею", а тепер програв "Десні".

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Михайличенко на пресконференції заявив, що розчарований не грою "Динамо", а результатом та помилками.

Говорячи про помилки, перш за все, потрібно згадати другий пропущений м'яч, який психологічно трохи підкосив деяких наших футболістів. Були витрачені деякі зусилля, щоб виправити ситуацію, і я вдячний хлопцям, що вони не перестали грати, все одно намагалися добитися хорошого результату, вірили в перемогу, боролись до кінця, грали. Але будь-які зусилля, не підтверджені голами, призводять до того, що гра забудеться, а рахунок залишиться. Це найважливіше,

– цитує Михайличенка dynamo.kiev.ua.

Також, за словами тренера "Динамо", команді не вистачало майстерності, везіння та впевненості під час створення гольових моментів.

Дуже неприємний відрізок часу для мене і для команди. У трьох матчах ми втратили дуже багато очок. Дуже багато! Якщо стосовно до двох перших поєдинків можна було щось списати на те, що ми в той період більш тісно знайомилися один з одним, то сьогодні декілька помилок перекреслили величезний обсяг роботи, виконаної командою. Сьогодні були хороші швидкості, багато хороших конструктивних атак, але при створенні гольових моментів нам не вистачало майстерності, везіння, впевненості,

– резюмував наставник "біло-синіх".

Михайличенко додав, що після невдалих результатів команда втрачає віру в себе. "Зараз моє головне завдання – повернути цю віру футболістів у свої сили, в себе. Вони вміють грати у футбол і вміють вигравати. Але щось їм поки заважає. На це впливають багато нюансів, багато змін".

Врешті-решт, Михайличенко зазначив, що на команду могло вплинути пауза на матчі національних збірних.

Після шести матчів у чемпіонаті України "Динамо" набрало тільки 8 очок. Відставання від "Шахтаря", який лідирує, вже 13 очок. Втім, "Динамо" має гру в запасі. Наступну гру киян проведуть 19-го вересня проти "Мальме" у Лізі Європи.