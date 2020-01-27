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Михайличенко прокоментував низьку результативність нападників "Динамо"

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Олексій Михайличенко / ФК "Динамо"

Наставник "Динамо" Олексій Михайличенко прокоментував перемогу своїх підопічних у контрольному матчі на зборі в турецькому Белеку, де кияни з рахунком 3:0 обіграли білоруське "Динамо-Брест".

Михайличенко заявив, що чекає результативної гри від Франа Соля, але залишився задоволений тим, що забивають різні футболісти.

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Ібра, якщо можна так сказати, ще придивляється. Це була перша гра, коли ми змогли його використовувати на позиції центрального форварда. Припускаємо, що тут він буде грати і далі, але раніше ситуація диктувала умови, коли йому потрібно було зіграти з краю. Видно, що Ібра дуже старається, сьогодні у нього було кілька хороших моментів, в яких він добре відкривався і вдало чіплявся за м'яч.

Що стосується Франа Соля, йому чогось трохи бракує, і це було видно сьогодні, коли у нього було кілька моментів, в яких він сам міг забити. Але він також працює, старається, і бере активну участь в командній грі. Чекаємо від нього теж результативності,
– цитує Михайличенка офіційний сайт "Динамо".

Київське "Динамо" розгромило "Динамо-Брест" завдяки дублю Йосипа Піваріча і голу Міккеля Дуелунда.

Раніше на зборі "біло-сині" вже зіграли внічию з "Легією" (1:1), обіграли "Нефтчі" (2:1), розгромили "Вардар" (0:4) та поступилися "Хайдуку" (0:1).

28 січня "Динамо" зіграє з "Кайратом", після чого повернеться до Києва. 2 лютого "біло-сині" відправляться на другий збір до Туреччини.

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Новини Спорту Футбол Динамо Олексій Михайличенко
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