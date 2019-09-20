Михайличенко розплакався після голу "Динамо" у матчі проти "Мальме": відео

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Олексій Михайличенко
Олексій Михайличенко / ФК "Динамо"

Київське "Динамо" перервало свою серію з шести матчів без перемог, обігравши шведський "Мальме" у Лізі Європи. Головний тренер киян не зміг стримати емоцій.

Єдиний гол у матчі, який і приніс перемогу "Динамо", було забито наприкінці гри. На 84-й хвилині відзначився Буяльський.

Як це було: "Динамо" мінімально перемогло "Мальме" у матчі Ліги Європи

Головний тренер "Динамо" Олексій Михайличенко аж розплакався від цього. Тренер дозволив волю емоціям після забитого голу.

Відео сліз Михайличенка після голу "Динамо"

 

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Ліга Європи Динамо
Джерело: 24 канал
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