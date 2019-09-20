Михайличенко розплакався після голу "Динамо" у матчі проти "Мальме": відео
Київське "Динамо" перервало свою серію з шести матчів без перемог, обігравши шведський "Мальме" у Лізі Європи. Головний тренер киян не зміг стримати емоцій.
Єдиний гол у матчі, який і приніс перемогу "Динамо", було забито наприкінці гри. На 84-й хвилині відзначився Буяльський.
Як це було: "Динамо" мінімально перемогло "Мальме" у матчі Ліги Європи
Головний тренер "Динамо" Олексій Михайличенко аж розплакався від цього. Тренер дозволив волю емоціям після забитого голу.
Відео сліз Михайличенка після голу "Динамо"
Джерело: 24 канал
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