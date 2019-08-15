Михайличенко струсоне всіх так, що мало не здасться, – директор школи "Динамо"

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Олексій Михайличенко
Олексій Михайличенко / ФК "Динамо"

Директор школи київського "Динамо" Олександр Іщенко прокоментував зміни на тренерському містку першої команди.

Спорт 24 писав, що 15 серпня Олексій Михайличенко очолив київський клуб. Михайличенко давно працює у структурі "біло-синіх" та вже очолював головну команду.

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Михайличенко – та людина, яка і себе звикла тримати в тонусі, подивіться по іграх за ветеранів – як він виглядає, це ж показник, і інших. Так що струсоне всіх так, що мало не здасться (сміється). Так що давайте просто побажаємо йому успіху,
– сказав Олександр Іщенко у інтерв'ю "Сегодня".

На тренерському містку Михайличенко змінив Олександра Хацкевича, який втретє поспіль не зміг вивести "Динамо" у Лігу чемпіонів.

Що цікаво, Михайличенко свого часу був звільнений з посади головного тренера "Динамо", оскільки програв у першому матчі 3-го кваліфікаційного раунду плей-офф Ліги чемпіонів "Трабзонспору". З новим тренером Йожефом Сабо кияни здолали турецький клуб.

 

 

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Теги: Спорт Футбол Динамо Олексій Михайличенко
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