Михайличенко влаштував у "Динамо" військовий табір, – журналіст
Київське "Динамо" нещодавно змінило головного тренера та вже встигло провести перший матч під керівництвом Олексія Михайличенка.
Ведучий шоу "ТаТоТаке" Михайло Співаковський розповів про перші тренування "Динамо" при Михайличенку.
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Це був збір. Одні інформатори кажуть, що Михайличенко влаштував військовий табір: люди бігали з рюкзаками по пересіченій місцевості.
За словами другого інформатора, кожен день були дворазові заняття. Тобто це була спроба підтягти фізичний стан футболістів, нібито він був на нулі,
– заявив журналіст.
На тренерському містку Олексій Михайличенко змінив Олександра Хацкевича, який втретє поспіль не зміг вивести "Динамо" у Лігу чемпіонів. Кияни за сумою двох матчів програли "Брюгге".
24 серпня на НСК "Олімпійський" столичне "Динамо" і донецький "Олімпік" розійшлися миром 1:1 в дебютній грі під керівництвом Олексія Михайличенка.