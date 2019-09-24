Михайличенко взяв на гру з "Маріуполем" легіонерів, які не зіграли жодного матчу в сезоні

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Олексій Михайличенко
Олексій Михайличенко / facebook.com/fcdynamoua

Київське "Динамо" назвало заявку з футболістів на перенесений матч 4-го туру чемпіонату України проти "Маріуполя". На виїзну гру, яка відбудеться 25-го вересня, з "Динамо" поїхали Карлос Самбрано та Сідклей.

Перуанець Карлос Самбрано перейшов у "Динамо" взимку 2018 року, але відтоді не зіграв за "біло-синіх" жодного поєдинку.

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Його поява у заявці, можливо, спричинена травмою Микити Бурди. Основний оборонець "Динамо" зазнав ушкодження в останньому матчі проти "Ворскли" й вибув на тривалий термін.

Також на гру проти "Маріуполя" наставник киян Олексій Михайличенко взяв бразильця Сідклея. У новому сезоні він не зіграв жодного матчу за киян. Сідклей, ймовірно, замінить Віталія Миколенка, який не зіграє проти "азовців".

Поза заявкою "Динамо" чемпіони світу у складі збірної України U-20 Денис Попов та Георгій Цітаішвілі.

Огляд матчу "Маріуполь" – "Динамо" читайте на сайті Спорт24.

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Теги: Футбол Спорт Динамо Олексій Михайличенко ФК Маріуполь
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