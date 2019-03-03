Михайлюк допоміг "Детройту" обіграти "Клівленд" у матчі НБА: відео

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Святослав Михайлюк у матчі за "Детройт"
Святослав Михайлюк у матчі за "Детройт"

Український баскетболіст Святослав Михайлюк нарешті повернувся до гри. Цього разу він допоміг своїй команді "Детройт Пістонс" обіграти "Клівленд Кавальєрс"

Після обміну з "Лос-Анджелес Лейкерс" 7 лютого, Михайлюк зіграв лише одну гру 9 лютого проти "Нью-Йоркс Нікс", де він за 9 хвилин набрав три очки. Згодом був ще один матч проти "Вашингтон Візардс" 12 лютого. Але в цій грі Михайлюк так і не вийшов на паркет. У наступних семи матчах "Детройта" українця не було навіть у запасі. При цьому що про його можливу травму чи інші причини відсутності не повідомлялося.

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І от 2 березня Михайлюк нарешті зіграв свій другий матч за "Детройт" – проти "Клівленда". Правда отримав дуже мало часу – менше 5 хвилин. За цей час українець закинув один триочковий. А також зробив дві результативні передачі.

"Детройт" ж доволі легко обіграв "Клівленд". Ще у першій чверті їх перевага сягла понад 20 очок. А перед великою перервою була 33 очки. У підсумку "Детройт" виграв з різницею в 36 очок – 96:129. При цьому лише один Андре Драммонд зумів набрати дабл-дабл – 13 очок та 10 підбирань. Лідер "Детройта" Блейк Гріффін зупинився за крок до цього – 14 очок та 9 передач. Та варто зауважити, що тренер "Детройта" дав зіграти усім 13 гравцям у цьому матчі.

 

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Теги: Спорт Новини Спорту Баскетбол Святослав Михайлюк
Джерело: 24 Канал
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