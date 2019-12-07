Михайлюк допоміг "Детройту" перемогти "Індіану" в напруженому матчі: відео

"Детройт" українця Святослава Михайлюка у рамках регулярного чемпіонату НБА здобув чергову перемогу. "Пістонс" на власному паркеті вирвали перемогу в "Індіани".

Детройт – Індіана 108:101 (32:19, 23:25, 16:31, 37:26)

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"Детройт" впевнено провів перші дві чверті, не дозволивши гостям жодного разу вийти вперед. На велику перерву господарі пішли з перевагою в 11 очок.

Після відпочинку "Індіана" почала скорочувати відставання й навіть вперше в матчі вийшла вперед. В останній 12-хвилинці команди влаштували гойдалки, але саме "Детройту" вдалося вирвати звитягу.

Михайлюк провів на паркеті 8,5 хвилин, набрав 3 очки й зробив 1 підбирання. Українець виконав 4 кидки з гри, з яких точною виявилася одна спроба з-за дуги.

Детройт – Індіана відеоогляд гри