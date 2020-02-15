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Михайлюк набрав 6 очок у Матчі висхідних зірок НБА у кросівках з гербом України – відео

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Святослав Михайлюк / nba.com

В рамках вікенду всіх зірок НБА-2020 у Чикаго відбувся Матч висхідних зірок, в якому взяв участь українець Святослав Михайлюк.

Поєдинок завершився з рахунком 151:131 на користь збірної США. Михайлюк, який представляв збірну світу, провів на паркеті 16 хвилин.

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Українець, вийшовши з лави запасних, набрав 6 очок (0/2 двоочкових, 2/9 триочкових), зробив 4 підбирання та 2 передачі при 1 втраті.

Вашій увазі моменти за участю Михайлюка:

Найрезультативнішим гравцем зустрічі став канадський форвард "Нью-Йорк Нікс" Ар Джей Барретт з 27 очками.

Напередодні поєдинку Свят показав кросівки, в яких зіграв в матчі. На кросівки Михайлюк наніс логотип свого першого клубу Черкаських Мавп, герб України і лого команди університету "Канзас Джейхоукс", в складі якого відіграв чотири сезони в NCAA.

Команда США – Команда світу 151:131 (30:39, 41:42, 44:24, 36:26)

 

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: NBA Новини Спорту Святослав Михайлюк Спорт Баскетбол
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