Михайлюк не зіграв у переможному матчі "Детройта" в НБА
Український баскетболіст Святослав Михайлюк не зіграв за "Детройт Пістонс" на гру проти "Вашингтон Візардс".
Українець так і не вийшов на паркет. А його команда зуміла перемогти суперників 121:112. Завдяки цьому "Детройт" залишився у топ-8 у Східній конференції й має шанс вийти у плей-офф.
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Нагадаємо, перед закриттям трансферного вікна "Лос-Анджелес Лейкерс" обміняли Святослава Михайлюка на легкого форварда Реджі Буллока. Українець вже дебютував за новий клуб з перемоги над "Нью-Йорком". Для Михайлюка цей сезон дебютний у НБА.
Джерело: 24 Канал
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