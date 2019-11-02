Михайлюк не зіграв за "Детройт", Джеймс та Дончіч оформили тріпл-дабли та інші результати НБА

Ввечері 1 листопада (ніч на 2 листопада) були зіграні чергові матчі НБА. Міг зіграти і Святослав Михайлюк, але він навіть не потрапив у заявку на матч "Детройта".

Чикаго – Детройт 112:106 (30:23, 27:29, 29:28, 26:26)

Михайлюк не потрапив у заявку на гру з "Чикаго". Натомість його партнер Андре Драммонт у цьому матч оформив дабл-дабл, набравши 24 очок та зробивши 24 підбирання.

Даллас – Лейкерс 110:119 OT (25:20, 33:28, 27:28, 18:27, 7:16)

Форвард "Лейкерс" Леброн Джеймс набрав 39 очок, 12 підбирань і 16 передачі в матчі з "Далласом". За 43 хвилини Джеймс реалізував 13 з 23 з гри. В його активі також 4 перехоплення.

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Захисник "Далласа" Лука Дончіч теж зробив тріпл-дабл в цьому матчі. На рахунку 20-річного Дончіча 31 очко, 15 передач (рекорд кар'єри) і 13 підбирань за 38 хвилин. Для словенця цей тріпл-дабл став 10-м в кар'єрі, що є рекордом для гравця до 21 року.

Бостон – Нью-Йорк 104:102 (22:23, 27:27, 26:24, 29:28)

Форвард "Селтікс" Джейсон Тейтум став автором вирішального потрапляння на останніх секундах матчу з "Нікс". Тейтум закинув за 1,7 секунди до фінальної сирени за рахунку 102:102.

Бруклін – Х'юстон 123:116 (24:33, 37:26, 34:24, 28:33)

Голден Стейт – Сан-Антоніо 110:127 (28:29, 27:28, 31:40, 24:30)

"Голден Стейт" без своїх лідерів не зумів вдома обіграти "Сан-Антоніо". Якщо так піде і надалі, команда може залишитися без плей-офф.

Сакраменто – Юта 102:101 (28:18, 23:30, 30:32, 21:21)

Індіана – Клівленд 102:95 (19:26, 23:11, 26:24, 34:34)

Орландо – Мілуокі 91:123 (27:31, 14:31, 30:26, 20:35)