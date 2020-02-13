Михайлюк повернувся після травми і результативно зіграв в НБА: відео

Український баскетболіст Святослав Михайлюк відновився після травми і зіграв вперше з 2 лютого. "Детройт" Святослава у драматичній грі поступився "Орландо".

Орландо – Детройт 116:112 OT (32:20, 27:35, 28:26, 21:27, 8:4)

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Команди обмінялися результативними перемогами у перших чвертях. "Детройт" пішов на велику перерву, програючи всього 4 очки, хоча на початку другої чверті відставання було 23 бали.

Господарі утримували перевагу до останньої чверті, в якій "Пістонс" вдався камбек. Втім, "Орландо" дотиснув команду Михайлюка в овертаймі.

Українець набрав 8 очок, виконав 3 підбирання, зробив 1 перехоплення за 17 хвилин на паркеті.

Раніше Святослав пропустив п'ять матчів через травму стегна. До гри з "Орландо" Михайлюк востаннє виходив на паркет 2 лютого.

Відео дій Михайлюка в матчі з "Орландо"