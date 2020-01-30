Михайлюк провалив матч НБА в принциповій грі проти "Брукліну" – відео

"Детройт" українця Святослава Михайлюка зазнав четвертої поспіль поразки в НБА. Минулої ночі "Пістонс" програли "Брукліну", з яким борються за плей-офф.

Бруклін – Детройт 125:115 (32:30, 38:38, 29:25, 26:22)

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У першій половині гри команди продемонстрували рівний баскетбол. Господарі виграли першу чверть з різницею у 2 очки і з цією перевагою пішли на велику перерву.

У третій та четвертій 12-хвилинці "Бруклін" збільшив свою перевагу до 10 очок, здобувши важливу перемогу.

Михайлюк провів на паркеті 19 хвилин. Свінгмен набрав 3 очки, зробив 1 підбирання та 1 асист.

"Бруклін" наразі посідає 8-е місце, яке дозволяє зіграти в плей-офф. Натомість "Детройт" на 10-у місці.

Бруклін – Детройт відеоогляд матчу