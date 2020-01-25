24 канал техно lifestyle Здоровʼя дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar покер
more

Михайлюк провів чергову впевнену гру в НБА, "Оклахома" розбила команду Леня – відео

32 Читать новость на русском
Олексій Лень / nba.com

У рамках НБА відбулися чергові матчі клубів українських баскетболістів Святослава Михайлюка та Олексія Леня. Команди українців синхронно зазнали поразок.

"Детройт" Святослава Михайлюка на власному паркеті поступився "Мемфісу". Для команди українця це вже 29-а поразка в сезоні.

Дивіться також: Масова бійка на баскетбольному матчі в США, в хід пішли навіть стільці – відео

Детройт – Мемфіс 112:125 (23:35, 38:31, 24:26, 27:33)

22-річний Михайлюк провів на паркетів 32 хвилини й набрав 14 очок (5/12 з гри, 2/7 триочкових), зробив 1 підбирання та здійснив 1 перехоплення.

Відео дій Михайлюка у матчі НБА

Оклахома-Сіті – Атланта 140:111 (33:30, 33:28, 38:32, 36:21)

Вкрай жахливі справи у команди Олексія Леня, яка зазнала вже 35-ї поразки та безнадійно посідає останню сходинку в Східній Конференції.

Цього разу "Гокс" поступилися середняку Західної Конференції – "Оклахомі".

Українець Лень провів на паркеті 14 хвилин, зробив 4 підбирання, але не набрав жодного очка. Три кидки українця виявилися невдалими.

Оклахома-Сіті – Атланта відеоогляд гри

 

Тетянин день: привітання у прозі та віршах
сьогодні
29902
Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Баскетбол NBA Святослав Михайлюк Олексій Лень
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 13:50 Кубок світу з біатлону-2020: онлайн-трансляція
Юрій Семенюк 5528
24 січня 20:01 Українець Селезньов забив у 4 матчі поспіль за "Бурсаспор" та отримав червону картку: відео
Юрій Семенюк 883
24 січня 19:33 Жану Беленюку – 29: як дворазовий чемпіон світу з боротьби став народним депутатом
Вісент Луїс 1523
24 січня 18:48 Чемпіон світу з автогонок потрапив у моторошну аварію, вилетівши з обриву в дерева: відео
Юрій Семенюк 995
24 січня 18:05 Ситуація з "Карпатами": погроза зникнення, звинувачення Козловського, перехід у власність міста
Ігор Саджениця 1545
Новини
Більше новин
Залиште відгук