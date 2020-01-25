Михайлюк провів чергову впевнену гру в НБА, "Оклахома" розбила команду Леня – відео

У рамках НБА відбулися чергові матчі клубів українських баскетболістів Святослава Михайлюка та Олексія Леня. Команди українців синхронно зазнали поразок.

"Детройт" Святослава Михайлюка на власному паркеті поступився "Мемфісу". Для команди українця це вже 29-а поразка в сезоні.

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Детройт – Мемфіс 112:125 (23:35, 38:31, 24:26, 27:33)

22-річний Михайлюк провів на паркетів 32 хвилини й набрав 14 очок (5/12 з гри, 2/7 триочкових), зробив 1 підбирання та здійснив 1 перехоплення.

Відео дій Михайлюка у матчі НБА

Оклахома-Сіті – Атланта 140:111 (33:30, 33:28, 38:32, 36:21)

Вкрай жахливі справи у команди Олексія Леня, яка зазнала вже 35-ї поразки та безнадійно посідає останню сходинку в Східній Конференції.

Цього разу "Гокс" поступилися середняку Західної Конференції – "Оклахомі".

Українець Лень провів на паркеті 14 хвилин, зробив 4 підбирання, але не набрав жодного очка. Три кидки українця виявилися невдалими.

Оклахома-Сіті – Атланта відеоогляд гри