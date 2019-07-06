Михайлюк провів феєричний матч за "Детройт" у літній лізі НБА
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Американський баскетбольний клуб "Детройт" провів матч проти збірної Хорватії в рамках літньої ліги НБА. Українець Святослав Михайлюк провів хороший поєдинок за свою команду.
Захисник "Детройта" Святослав Михайлюк відіграв у матчі 31 хвилину.
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22-річний українець набрав 17 очок (3/4 двоочкових, 2/6 триочкових, 5/5 штрафних), зробив 5 результативних передач, 1 підбирання, 1 блок, 1 перехоплення, 6 втрат. Показник корисності Михайлюка +11.
У підсумку "Детройт" здобув впевнену перемогу 96:80. У суботу, 6 червня, "Детройт" проведе матч проти "Портленда".
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