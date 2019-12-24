Михайлюк провів відмінну гру за "Детройт", Лень не допоміг "Атланті" уникнути поразки: відео

Команди українських баскетболістів Олексія Леня та Святослава Михайлюка програли чергові матчі у рамках НБА. "Атланта" поступилася "Клівленду", а "Детройт" виявився слабшим за "Філадельфію".

Детройт – Філадельфія 109:125 (23:30, 29:30, 34:34, 23:31)

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Упродовж першого відтинку поєдинку на паркеті точилася рівна боротьба. Тільки в другій 12-хвилині "Філадельфія" зуміла піти у відрив і на велику перерву пішла з перевагою +8.

У третій чверті "Севенті-Сіксерс" зберегли комфортну перевагу, а в останній 12-хвилинці розгромили суперника. Для "Детройта" це п'ята поразка поспіль.

За 32 хвилини на паркеті українець Михайлюк набрав 13 очок (4/5 триочкових), зробив 2 підбирання та віддав 4 результативні передачі.

Детройт – Філадельфія відеоогляд матчу

Клівленд – Атланта 121:118 (42:32, 29:32, 23:30, 27:24)

Восьмої поразки поспіль зазнала "Атланта" Леня. Цього разу команду українського баскетболіста скривдив "Клівленд".

Команди провели результативну першу чверть, в якій набрали аж 74 очки. На велику перерву "Кавальєрс" пішли з перевагою у 7 очок.

"Атланта" зуміла виграти третю чверть, в якій і вирівняла ситуацію на паркеті. Вирішальною була четверта 12-хвилинка, в якій господарі таки дотиснули суперника.

Лень встиг зіграти тільки 6 хвилин, не набравши жодного очка. У його активі 2 підбирання, 1 результативна передача, 2 блокшоти.

Клівленд – Атланта відеоогляд матчу