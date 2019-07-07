Михайлюк став найрезультативнішим гравцем матчу проти "Портленда": відео

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Святослав Михайлюк
Святослав Михайлюк / з відкритих джерел

Українець Святослав Михайлюк провів другий поспіль матч за баскетбольний клуб "Детройт". У другій поспіль грі українець був одним з найкращих на паркеті.

"Детройт" здобув другу поспіль перемогу в рамках Літньої ліги. Сьогодні вночі був обіграний "Портленд" – 93:73.

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Українець Святослав Михайлюк став найрезультативнішим гравцем матчу. Він набрав 18 очок, зробив 1 перехоплення, 3 підбирання та 4 результативні передачі. Михайлюк реалізував 4 з 10 триочкових.

У суботу, 6-го липня, Михайлюк зіграв за "Детройт" проти збірної Хорватії. 22-річний українець набрав 17 очок.

Окрім того, керівництво баскетбольного клубу "Детройт" прийняло рішення гарантувати контракт українського захисника. Як відомо, Михайлюк взимку приєднався до "Пістонс".

Це означає, що тепер Михайлюк отримає 1,4 мільйона доларів, які належать йому за наступний сезон.

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Теги: Спорт Баскетбол
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